17-летний школьник коррекционного класса напал с ножом на учеников и учителя в классе информатики, затем устроил поджог и нанес себе ранение, сообщает в среду СКР.

"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Сам себе нанес ножевое ранение", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула из окна 2-го этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС, "школьник, страдающий запоздалым развитием и проходящий обучение не по возрасту по специальной программе на два класса, утром в среду в кабинете информатики напал с канцелярским ножом на 29-летнюю учительницу, нанес ей и двум одноклассникам колотые раны, а затем ударил ножом себя".

"Все дети и учительница госпитализированы в состоянии средней тяжести", - сказал источник.

На место выехал и.о. руководителя следственного управления, руководитель отдела криминалистики со своими подчиненными, создана следственно-оперативная группа из числа следователей СУ СКР по Башкирии и сотрудников органов МВД по республике.

Ранее сообщалось, что в школе №1 города Стерлитамака произошел инцидент с задымлением, после которого госпитализированы четыре человека - трое детей и один взрослый.

На распространенном в соцсетях видео запечатлено, как со стороны здания школы в Стерлитамаке валит белый дым, а школьники эвакуированы. Подростки обсуждают между собой, как один из мальчиков с ножом ранил девушку, которая после этого выпрыгнула из окна второго этажа школы.