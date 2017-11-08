Приближается Новый год, и традиционно «Фонд Тольятти» с партнерами готовит большой праздничный вечер. Он состоится в театре «Колесо» 9 декабря. Зрители увидят спектакль «Обыкновенное чудо в городе Т» по мотивам пьесы Евгения Шварца в постановке Олега Сивко. Это сказка о любви, добре, справедливости.
Перед спектаклем состоится передача оливкового дерева - символа добра вновь избранной Патронессе благотворительности 2018 года. Спектакль начнется в 17-00, а часом ранее в фойе театра начнет работать новогодняя «Ярмарка чудес». Посетив благотворительный вечер, зрители не только получат массу положительных эмоций, но еще помогут двум малышам улучшить свое здоровье. Все собранные на спектакле средства будут направлены бор от на программу «Во имя жизни».
Как рассказали в Фонде Тольятти», в нынешнем году на сцену выйдут Битяй Елена, Вавилина Ольга, Гаврилова Полина, Душкова Алена, Евдокимов Геннадий, Климашевский Виталий, Козлов Евгений, Лёксин Николай, Липин Михаил, Маркин Евгений, Петренко Юлия, Сажнёв Андрей, Силкина Екатерина, Федосеева Ирина, Федосеева Виктория, Цирульников Борис, Ягутян Владимир и др. Как и много лет подряд, в постановке будет занята и директор по рекламе радиостанции "Август" Лариса Пронина.
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