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02 февраля 2017
09:51:52

Стали известны некоторые подробности пожара в «новом» городе Тольятти

Как уже сообщала наша радиостанция, он случился накануне. Местные жители сообщили в ЕДДС о возгорании квартиры, расположенной на 7 этаже по адресу улица Автостроителей, 15. На место прибыли две единицы техники 11-й пожарной части.

Поднявшись на этаж, огнеборцы были вынуждены взламывать дверь. На подмогу им прибыли спасатели Центра гражданской защиты населения. При помощи специальной техники спасателям удалось ее срезать.

Как сообщает группа "Происшествия Тольятти", в квартире находились два человека. Женщина лежала практически около входной двери. Спасатели вынесли ее на лестничную клетку этажом ниже. Чуть позже из квартиры вынесли мужчину. Медики прибывшей бригады скорой помощи начали проводить реанимационные действия.

Тем временем пожарные сбивали пламя. Работу осложняло сильное задымление помещения. Для ликвидации очага возгорания были задействованы два ствола «Б» и 3 звена ГДЗС. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.




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