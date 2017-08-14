На Первом канале назвали имена членов жюри нового сезона проекта "Голос".
Судьями на популярном телешоу выступят Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея, сообщается на официальной странице "Голоса" в Instagram.
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