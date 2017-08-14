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14 августа 2017
13:05:32

Стали известны наставники нового сезона шоу "Голос"

На Первом канале назвали имена членов жюри нового сезона проекта "Голос".

Судьями на популярном телешоу выступят Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея, сообщается на официальной странице "Голоса" в Instagram.

Новый сезон телепроекта станет шестым по счету. Градский, Пелагея, Агутин и Билан уже были членами жюри передачи с первого по третий сезон, напоминает РИА Новости.
 

 




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