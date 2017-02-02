Это певица Нюша, Валерий Меладзе и Дима Билан. Об этом Лайфу стало известно из источника на съёмочной площадке проекта, слепые прослушивания которого в эти дни стартовали в Москве.
Единственным наставником, оставшимся с прошлого сезона шоу, является Билан, тогда как певицу Пелагею и Леонида Агутина заменили новые лица. На Первом канале новый сезон проекта стартует в феврале этого года.
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