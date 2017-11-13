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13 ноября 2017
09:27:20

Стала известна программа пребывания Всероссийского Деда Мороза в Тольятти

Как пишет «День города», она будет весьма насыщенной.

Волшебник из Великого Устюга приедет в Автоград 17 декабря, прежде всего он поздравит детей с особенностями развития. Встреча состоится в «Пилигриме».

Из театра кукол Дед Мороз поспешит в ДК «Тольятти» на представление театра «Секрет» — «Снежная королева». Купив билет, любой желающий может составить ему компанию в просмотре сказки.

После спектакля Дед Мороз и Снегурочка выйдут на Центральную площадь, где будет гулять народ, шуметь новогодняя ярмарка и пройдёт концерт коллективов ДК «Тольятти». Повеселившись вместе с тольяттинцами, Дед Мороз сделает то, ради чего и приезжает — зажжёт огни на ёлке и поздравит всех с наступающим Новым годом. Театрализованное представление «Весёлое Новогодье» и «зажжение» главной ёлки города на Центральной площади намечено с 13 до 15 часов.

Программа:

9:00-9:45 — поздравление в театре кукол «Пилигрим»;
10:00 — поздравление на выставке в холле ДК «Тольятти»;
11:00 и 16:00 — спектакль «Снежная королева» с участием Российского Деда Мороза;
13:00-15:00 — театрализованное представление «Весёлое Новогодье» и «зажжение» главной ёлки города на Центральной площади.




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