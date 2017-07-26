Также организаторы сообщили, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.
Португалия стала страной-хозяйкой песенного конкурса благодаря победе Сальвадора Собрала с композицией Amar pelos dois на Евровидении-2017 в Киеве.
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