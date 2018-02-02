Девятилетний мальчик был доставлен в больницу. Как выяснили полицейские, 7 собак напали на ребенка днем в школьном дворе. Животные успели укусить школьника несколько раз, прежде чем проходившая мимо женщина отогнала их, предотвратив тем самым более трагичные последствия. Медики диагностировали у несовершеннолетнего три укушенные раны.

В настоящее время ребенка уже выписали из лечебного учреждения, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Полиция провела проверку и в адрес главы сельского поселения Выселки направила представление с требованием принять меры по предотвращению повторных фактов. Также информация была направлена в прокуратуру района.