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02 февраля 2018
09:26:19

Стая собак покусала ребенка в Выселках под Тольятти

Девятилетний мальчик был доставлен в больницу. Как выяснили полицейские, 7 собак напали на ребенка днем в школьном дворе. Животные успели укусить школьника несколько раз, прежде чем проходившая мимо женщина отогнала их, предотвратив тем самым более трагичные последствия. Медики диагностировали у несовершеннолетнего три укушенные раны.

В настоящее время ребенка уже выписали из лечебного учреждения,  его жизни и здоровью ничто не угрожает. Полиция провела проверку и в адрес главы сельского поселения Выселки направила представление с требованием принять меры по предотвращению повторных фактов. Также информация была направлена в прокуратуру района.

 




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