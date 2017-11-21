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21 ноября 2017
07:44:45

Стадион в Портпоселке хотят развивать, а не застраивать

Как рассказал глава Центрального района Артем Гончаров, на прошлой неделе он уже провел встречу с населением микрорайона, чтобы обсудить возможные перспективы. "В этом году школа заканчивает оформление стадиона в свою собственность. Соответственно, нужно заранее продумать, какой жители хотели бы видеть эту территорию. Важно, чтобы все понимали: ни о какой застройке стадиона речь не идет. Просто нужно разобраться, как жители хотят использовать стадион дальше.

Исторически сложилось так, что стадион используется не только как спортивное ядро, но и как площадка для проведения массовых мероприятий, которые проходят в Портпоселке", – заявил Гончаров. Общественные обсуждения по стадиону показали, что мнения жителей разделились.

Одни считают, что здесь должен разместиться ФОК, в котором можно будет заниматься круглогодично. Другие - что поскольку стадион расположен рядом с церковью, крытый объект здесь только испортит вид.




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