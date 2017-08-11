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11 августа 2017
12:11:11

Стадион «Труд» откроют в Тольятти завтра

62-летний стадион претерпел грандиозную реконструкцию, получил полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, 6 легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину, высоту, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, трибуну на 500 мест с козырьком и много других функциональных участков.

Большой спортивный праздник станет в эту субботу приятным подарком для жителей и гостей города, рассказали в горадминистрации.

Откроет мероприятие парад юных спортсменов Тольятти. Затем показательные выступления, товарищеский футбольный матч, в перерыве между таймами запланирована легкоатлетическая эстафета.

В 3 часа на Площади Свободы автородео – вход свободный.

На Молодежном бульваре состоится закладка «капсулы времени» с посланием потомкам. Участок бульвара от площади до улицы Ленина будет пешеходным. Там будут работать различные интерактивные площадки.

В Парке Победы пройдет «Фестиваль здоровья и спорта», а также полюбившийся горожанам «Фестиваль еды». Все подробности ЗДЕСЬ




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