Это 12 августа, сообщили в горадминистрации.

62-летний стадион претерпел грандиозную реконструкцию. «Труд» был построен в 1955 году заводом «Волгоцеммаш» и пользовался популярностью у жителей города. После реконструкции обновленный стадион получил полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, 6 легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину, высоту, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, трибуну на 500 мест с козырьком и много других функциональных участков.

Перед открытием на стадионе провели субботник. Территорию очистили от строительного мусора, зарослей, сухой травы, провели обрезку крон деревьев.

Большой спортивный праздник станет в эту субботу приятным подарком для жителей и гостей города, добавили в горадминистрации. Откроет мероприятие парад юных спортсменов Тольятти. В праздничном шествии примут участие воспитанники спортивных школ города.

В программе: показательные выступления юных спортсменов, товарищеский футбольный матч, в перерыве между таймами запланирована легкоатлетическая эстафета.

Кроме того, в эту субботу тольяттинцев ждет насыщенная программа, поскольку помимо Дня физкультурника в городе будут праздновать еще и Международный день молодежи. На Молодежном бульваре состоится закладка «капсулы времени» с посланием потомкам. В Парке Победы пройдет «Фестиваль здоровья и спорта», а также полюбившийся горожанам «Фестиваль еды». ПРОГРАММА ТУТ