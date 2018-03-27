Им дали неделю, чтобы покинуть Штаты. Соответствующий указ подписал президент Трамп. Домой должны вернуться сотрудники российской дипмиссии, работающие в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Вслед за Великобританией российских дипломатов высылают также Канада, 16 стран ЕС, Украина, еще ряд европейских стран, Австралия. Россия уже пообещала ответные меры в каждом конкретном случае.