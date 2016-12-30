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30 декабря 2016
07:28:11

США ввели новые санкции против России в связи с кибератаками

Они будут действовать в отношении ФСБ и ГРУ, а также трех компаний — ЦОР Security, Автономной некоммерческой организации «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» и «Специального технологического центра». Согласно заявлению президента США Барака Обамы, эти компании осуществляли материальное обеспечение киберопераций ГРУ.

Под персональные санкции попали начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, три его заместителей, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев. По словам Барака Обамы, США также объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов. По данным Reuters, им предписано покинуть страну в течение 72 часов.

Кроме того, будут закрыты два принадлежащих России объекта в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, которые, по словам Обамы, использовались россиянами в разведывательных целях. Министерство внутренней безопасности и ФБР опубликуют рассекреченную техническую информацию о цифровой деятельности российской разведки.

Действия властей США, объявивших о высылке российских дипломатах и других санкциях против России, — это попытка навязать новой администрации модель поведения с официальной Москвой. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что пока не может сказать, каким будет ответ на санкции, но он будет адекватный — действует принцип взаимности. В любом случае, по словам пресс-секретаря, решение в отношении таких шагов будет принимать президент России. Не исключено, что в том числе с учетом того, что нынешней администрации США осталось работать три недели, сказал Песков

Источник Эхо Москвы




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