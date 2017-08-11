В МВД разработали поправки, сокращающие сроки выдачи документа для поездок за границу. Насколько планируется ускорить данную процедуру, пока не сообщается.

Сейчас время оформления загранпаспорта по месту жительства не должно превышать один месяц, а по месту пребывания – четырёх месяцев. В экстренных случаях документ могут выдать в течение трёх рабочих дней.