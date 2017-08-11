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11 августа 2017
11:23:45

Тольяттинцы смогут получать загранпаспорта быстрее

В МВД разработали поправки, сокращающие сроки выдачи документа для поездок за границу.  Насколько планируется ускорить данную процедуру, пока не сообщается. 

Сейчас время оформления загранпаспорта по месту жительства не должно превышать один месяц, а по месту пребывания – четырёх месяцев. В экстренных случаях документ могут выдать в течение трёх рабочих дней.




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