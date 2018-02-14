Как говорят синоптики, их особенность в том, что ночью зима морозит, а днем — встречается с весной. К этому обязывает возвращающееся из Южного полушария Солнце. Дирижером погоды в нашем регионе сейчас является распространившийся из-за Урала сибирский антициклон.
Под его влиянием установилась малооблачная комфортная погода с большим суточным ходом температуры. Ситуацию портит только тот факт, что слабый ветер и наличие мощных инверсионных слоёв способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
По предварительным прогнозам, в воскресенье погода начнет меняться - ветер немного усилится температура воздуха и облачность повысятся, пойдет снег.
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