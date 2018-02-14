слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
14 февраля 2018
10:20:02

Сретенские морозы пойдут на убыль в Тольятти к выходным

Как говорят синоптики, их особенность в том, что ночью зима морозит, а днем — встречается с весной. К этому обязывает возвращающееся из Южного полушария Солнце. Дирижером погоды в нашем регионе сейчас является распространившийся из-за Урала сибирский антициклон.

Под его влиянием установилась малооблачная комфортная погода с большим суточным ходом температуры. Ситуацию портит только тот факт, что слабый ветер и наличие мощных инверсионных слоёв способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.

По предварительным прогнозам, в воскресенье погода начнет меняться - ветер немного усилится температура воздуха и облачность повысятся, пойдет снег.




Последние новости Тольятти

14 февраля
13:46
Программа материнского капитала получила ряд новых возможностей

Размер его в 2018 году составляет 453 тысячи рублей

14 февраля
13:40
Школьникам и студентам Крыма запретили отмечать День святого Валентина

Никаких поздравительных открыток-валентинок, ни признаний в любви в стенах школ и вузов

14 февраля
12:29
В России перенесли премьеру третьих «Мстителей»

Блокбастер студии Marvel выйдет на экраны страны 11, а не 3 мая

14 февраля
11:26
У жителя губернии за долги отобрали «Volkswagen»

Арест на дорогую иномарку наложили судебные приставы

14 февраля
11:14
В Тольятти пройдет акция «ЕГЭ для родителей»

Она состоится  20 февраля в лицее №57 на бульваре Луначарского, 19

14 февраля
10:50
В Тольятти решили открыть центр судебно-медицинской экспертизы

В Самарской области подписано концессионное соглашение...

14 февраля
9:58
Вода в кранах домов Центрального района Тольятти сейчас соответствует нормативам

Лаборатория ведет постоянный мониторинг ее качества


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+