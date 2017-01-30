Об этом сообщает Самарастат. По словам представителей ведомства, самый высокий уровень доходов имеют жители региона, которые занимаются финансами. Средняя зарплата в этой сфере составляет 51 113 рублей.

На втором месте – работники предприятий по добыче полезных ископаемых. Они зарабатывают в среднем 44 757 рублей.

Замыкают тройку лидеров представители государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также те, кто занят социальным страхованием. Их средняя зарплата превышает 36 тысяч рублей.

Самый низкий уровень зарплат у швей – 13 тысяч, у работников сельского хозяйства – 16-17 тысяч рублей, представители сферы образования получают в среднем 24 тысячу, медики – чуть более 24 тысяч.