слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
16 января 2017
13:43:24

Средняя взятка в Самарской области — более 2 млн рублей

Цифру озвучил глава регионального управления СКР Валерий Самодайкин.

Фото: samara.sledcom.ru

По его словам, в прошлом году в производстве у следователей ведомства находились 312 коррупционных уголовных дел, размер взятки по которым варьировал от 100 тысяч по 13,5 млн рублей.

Самодайкин отметил, что работа по данному направлению деятельности всегда будет оставаться приоритетной.




Последние новости Тольятти

16 января
15:58
В Волгу у берегов Тольятти проваливаются и рыбаки, и машины

Выход на лед опасен для жизни, напоминают в мэрии...

16 января
15:51
На вооружение ГИБДД Самарской области поступает 50 новеньких машин

Машины оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами и приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений...

16 января
15:24
Дмитрий Медведев «лайкнул» твит о последней серии «Шерлока»

Запись является единственной отмеченной главой правительства в социальной сети...

16 января
15:21
Наступивший понедельник является самым депрессивным днём 2017 года

Завершились все праздники, а существенные накопления потрачены...

16 января
15:17
Госдума запретит мелкий шрифт в банковских договорах

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в пятницу...

16 января
14:54
Создатели «Шерлока» рассказали о возможном 5 сезоне

Эпизод «Последнее дело» может быть началом...

16 января
14:48
Метеочувствительные горожане могут почувствовать недомогание

Атмосферное давление на предстоящей неделе превысит норму на 10-15 мм рт. ст.

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+