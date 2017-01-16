Цифру озвучил глава регионального управления СКР Валерий Самодайкин.

Фото: samara.sledcom.ru

По его словам, в прошлом году в производстве у следователей ведомства находились 312 коррупционных уголовных дел, размер взятки по которым варьировал от 100 тысяч по 13,5 млн рублей.

Самодайкин отметил, что работа по данному направлению деятельности всегда будет оставаться приоритетной.