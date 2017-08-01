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01 августа 2017
08:26:51

Средняя стоимость безбагажного невозвратного билета экономкласса составит порядка 2500 рублей

Об этом сообщила в интервью «Эхо Москвы» директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

«В настоящий момент средняя стоимость билета экономкласса на низкобюджетном перевозчике составляет 3200 рублей. Если билетов будет больше, то средняя стоимость опустится и составит порядка 2500 рублей», — рассказала она.

По словам Петровой, снизить стоимость перелета позволит недавнее принятие закона о багаже при невозвратных билетах. «Первый низкобюджетный перевозчик, по нашим прогнозам, воспользуется данным инструментарием и предложит рынку на 20-25% больше дешевых билетов. Кроме того, мы стоим в преддверии появления второго низкобюджетного перевозчика в ЮФО, он будет базироваться в Краснодаре, в Ростове. Я думаю, эта компания, которая к концу лета получит сертификат эксплуатанта, однозначно воспользуется этим инструментарием, чтобы предложить населению дешевые тарифы», — уточнила она.

При этом Петрова заверила, что пассажиры только выиграют от принятия нового закона. «Это новый сегмент рынка билетов в России, которого раньше не было. Мы ни в коем случае не ухудшаем условия для пассажиров, просто речь идет о появлении еще одной опции», — заключила она.

 




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