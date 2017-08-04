Это жительницы Самары Анастасия и Екатерина Коклюшкины и Алина Муледжян, а также жительница Тольятти Любовь Короткова, сообщает Волга ньюз . Все пострадавшие являются туристами, приехавшими для посещения горячих источников, это, в основном, женщины.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. Погибли две россиянки - это жительницы Петербурга. Пострадали более 60-ти человек, среди них 34 россиян.