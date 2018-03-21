Мужчина нарушил правила дорожного движения на 42 тысячи рублей. Судебные приставы-исполнители вручили должнику требования о погашении задолженности в 5-дневный срок и наложили арест на регистрационные действия в отношении его автомобиля.

Также мужчину предупредили, что в случае неуплаты его могут лишить водительских прав и ограничить возможности по выезду за рубеж. После всех этих мер и полученных предупреждений гражданин полностью погасил имеющуюся задолженность и предоставил в отдел судебных приставов подтверждающие документы.