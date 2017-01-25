Желающих поступить в общеобразовательные учреждения №№ 10, 18, 26, 58, 76, 86, 89 и 93 оказалось больше, чем свободных мест в первых классах. В других школах осталось еще 2882 места. Об этом сообщили в мэрии.

Сегодня в 9 утра стартовала электронная регистрация заявлений от родителей будущих первоклассников. Уже через полчаса было подано свыше 3 тысяч заявлений. В горадминистрации подчеркнули, что чтобы устроить ребенка в выбранную школу, родителям нужно подтвердить заявление. В течение 3х рабочих дней после дня регистрации специалисты образовательных учреждений будут принимать оригиналы документов.

Также стоит напомнить, что прием в первые классы проходит в Тольятти в 2 этапа. Первый завершился 19 декабря — тогда вакансии распределили 10 статусных лицеев и гимназий, за которыми закреплена вся территория города: №№ 6, 9, 19, 37, 38, 51, 57, 67, 77 и 94.