Для провоза домашних животных в поездах дальнего следования по России больше не нужно оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании. Соответствующие изменения ввёл Минсельхоз.

Эта норма действует в случае, если у питомца не менялся владелец, а перевозка не связана с предпринимательской деятельностью.

Ранее перевозить животных в поездах можно было только при наличии сопроводительных документов. Среди них - три ветеринарных свидетельства, ветеринарные справки формы №4 и ветеринарные сертификаты трёх форм. Справка, свидетельство или сертификат предъявлялись проводнику при посадке в поезд.