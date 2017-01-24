В Подмосковье завершились всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди взрослых. Кроме россиян здесь также выступавла спортсменка из Венесуэлы, участница четырех Олимпиад, в том числе и 2016 года, Алехандра Бенитес.

Победительницей в итоге стала воспитанница тольяттинской школы фехтования Анна Башта, сейчас выступающая за Санкт-Петербург. Она успешно провела четыре боя, а в финале нанесла поражение со счетом 15:12 петербурженке Александре Шаталовой.