В Подмосковье завершились всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди взрослых. Кроме россиян здесь также выступавла спортсменка из Венесуэлы, участница четырех Олимпиад, в том числе и 2016 года, Алехандра Бенитес.
Победительницей в итоге стала воспитанница тольяттинской школы фехтования Анна Башта, сейчас выступающая за Санкт-Петербург. Она успешно провела четыре боя, а в финале нанесла поражение со счетом 15:12 петербурженке Александре Шаталовой.
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