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15 января 2018
10:54:46

Спортсменам Самарской области начали выдавать единую экипировку

Проект реализуется «Центром спортивной подготовки» при поддержке  местного минспорта для поднятия престижа региона. Это происходит впервые в истории самарского спорта. Новую форму получат 400 лучших атлетов губернии.

Экипировку с надписями «Самарская область» и Samara Region Sport Team выполнил известный мирового бренд. «Теперь  сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда, которую всегда сразу видно на любых соревнованиях. Рад, что у нас начали это делать», - отметил чемпион мира по современному пятиборью, участник Олимпийских игр Илья Фролов.




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