Проект реализуется «Центром спортивной подготовки» при поддержке местного минспорта для поднятия престижа региона. Это происходит впервые в истории самарского спорта. Новую форму получат 400 лучших атлетов губернии.
Экипировку с надписями «Самарская область» и Samara Region Sport Team выполнил известный мирового бренд. «Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда, которую всегда сразу видно на любых соревнованиях. Рад, что у нас начали это делать», - отметил чемпион мира по современному пятиборью, участник Олимпийских игр Илья Фролов.
Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов
В салоне легкового автомобиля находились водитель и пассажир, оба они погибли.
Комсомольский райсуд Тольятти прекратил уголовное дело в отношении Виктора Козлова
Его цель – подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконному обороту.
Это произошло накануне в Большечерниговском районе
В этом деле полицейским Автограда оказали помощь коллеги из Казахстана
Случай произошел в минувшие выходные по адресу ул.Чайкиной 83 а