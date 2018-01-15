Проект реализуется «Центром спортивной подготовки» при поддержке местного минспорта для поднятия престижа региона. Это происходит впервые в истории самарского спорта. Новую форму получат 400 лучших атлетов губернии.

Экипировку с надписями «Самарская область» и Samara Region Sport Team выполнил известный мирового бренд. «Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда, которую всегда сразу видно на любых соревнованиях. Рад, что у нас начали это делать», - отметил чемпион мира по современному пятиборью, участник Олимпийских игр Илья Фролов.