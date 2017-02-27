слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
27 февраля 2017
11:49:26

Сподвижник ИГИЛ планировал взорвать полицейскую машину в Самарской области

В поселке Усть-Кинельский задержан 20-летний гражданин России, пишет Samru.ru. Новообращенного  мусульманина завербовала через интернет запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство». Как выяснили правоохранители, пособники ИГИЛ из Дагестана заплатили ему 20 тысяч рублей на покупку компонентов для изготовления взрывного устройства, а взрывотехники прислали соответствующие инструкции.

Дома у подозреваемого нашли взрывчатку мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы. Парень признался, что должен был подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, забрать их оружие и продолжить террористическую деятельность. Отметим, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрения ФСБ как член религиозно-экстремистской ячейки.

Напомним, в декабре прошлого года в поселке Зубчаниновка на улице Товарной силовики провели антитеррористическую операцию. В одном из жилых домов там обнаружили взрывное устройство и оружие. Кроме того, на месте происшествия задержаны лица, причастные к террористической организации «Исламское государство». А в апреле 2016 года в частном доме поселка Красный Пахарь в Самаре был обнаружен молельный дом радикальных исламистов-салафитов.




Последние новости Тольятти

27 февраля
12:24
Сегодня из Тольятти стартовала экспедиция в Якутию

Команда путешественников «Дикари» посетит места критически низких температур на трех автомобилях

27 февраля
11:34
Скандал на вручении "Оскара"

Организаторы объяснили, почему произошла ошибка

27 февраля
11:20
Двое детей в Самарской области утонули в пруду

По факту их гибели начата доследственная проверка

27 февраля
11:15
В Тольятти сожгли "красивую женщину"

В сети появилось видео

27 февраля
10:47
В Тольятти нашли и закрыли еще одно незаконное казино

Игорное заведение было расположено на улице 70 лет Октября

27 февраля
10:44
В Сызрани погиб 59-летний мужчина, который пытался «перехитрить» поезд

На 10-м км перегона станций Сызрань-город - Кашпир локомотив столкнулся с мотосанями

27 февраля
10:25
Городскую инфраструктуру Тольятти будут менять

Если в городе негде жить и негде отдыхать, народ будет уезжать

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+