В поселке Усть-Кинельский задержан 20-летний гражданин России, пишет Samru.ru. Новообращенного мусульманина завербовала через интернет запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство». Как выяснили правоохранители, пособники ИГИЛ из Дагестана заплатили ему 20 тысяч рублей на покупку компонентов для изготовления взрывного устройства, а взрывотехники прислали соответствующие инструкции.



Дома у подозреваемого нашли взрывчатку мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы. Парень признался, что должен был подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, забрать их оружие и продолжить террористическую деятельность. Отметим, что ранее молодой человек уже попадал в поле зрения ФСБ как член религиозно-экстремистской ячейки.



Напомним, в декабре прошлого года в поселке Зубчаниновка на улице Товарной силовики провели антитеррористическую операцию. В одном из жилых домов там обнаружили взрывное устройство и оружие. Кроме того, на месте происшествия задержаны лица, причастные к террористической организации «Исламское государство». А в апреле 2016 года в частном доме поселка Красный Пахарь в Самаре был обнаружен молельный дом радикальных исламистов-салафитов.