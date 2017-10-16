В частности, инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, техники-технологи, специалисты по станкам в промышленности. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Минтруда.
По-прежнему, требуются медперсонал и квалифицированные рабочие. Экономистов и юристов в списке нет.
Ранее стало известно, что рынок труда и вакансий заставляет выбирать россиян наиболее востребованные специальности. Минтруд отметил выросшее число желающих освоить рабочую профессию.
В течение 20 минут друзья актера уговаривали медиков приехать...
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Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физлиц и потребительскому кредиту без обеспечения одинакова — 12,9%...
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В Госдуме планируют разработать законопроект, позволяющий автовладельцам удаленно отменить неверно выписанный штраф с камер видеонаблюдения...
Сегодня инспекторы будут отслеживать водителей, игнорирующих ремни безопасности...
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