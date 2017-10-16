В частности, инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, техники-технологи, специалисты по станкам в промышленности. Об этом пишут «Известия », ссылаясь на данные Минтруда.

По-прежнему, требуются медперсонал и квалифицированные рабочие. Экономистов и юристов в списке нет.

Ранее стало известно, что рынок труда и вакансий заставляет выбирать россиян наиболее востребованные специальности. Минтруд отметил выросшее число желающих освоить рабочую профессию.