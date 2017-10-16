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16 октября 2017
11:26:34

Список самых востребованных профессий в сентябре возглавили инженеры

В частности, инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, техники-технологи, специалисты по станкам в промышленности. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Минтруда.

По-прежнему, требуются медперсонал и квалифицированные рабочие. Экономистов и юристов в списке нет. 

Ранее стало известно, что рынок труда и вакансий заставляет выбирать россиян наиболее востребованные специальности. Минтруд отметил выросшее число желающих освоить рабочую профессию.




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