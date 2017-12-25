В администрации прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Одним из вопросов на повестке дня было обеспечение безопасности во время новогодних праздников.

О подготовке к массовым гуляниям доложили представители МЧС, пожарной службы и полиции.

Подполковник внутренней службы отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти Владимир Степанов доложил Сергею Анташеву о мерах обеспечения пожарной безопасности во время предстоящих праздников. В своем докладе он отметил, что ведется профилактика мест возможного скопления людей. Особое внимание уделяется местам хранения и реализации пиротехники в торговых точках.

- Всего зарегистрировано 16 официальных точек реализации петард и салютов, но на самом деле их будет намного больше, поэтому наша работа направлена сейчас и на выявление точек несанкционированных продаж - отметил Степанов.

Также сотрудники надзорного органа регулярно напоминают гражданам о категорическом запрете использования пиротехники в зданиях и вблизи пожароопасных объектов. Как таковых мест, отведенных для запуска петард, нет, поэтому тольяттинцы будут привычно жечь салюты и бенгальские огни во дворах.

- Значит нужно донести до людей, чтобы покупали петарды с инструкцией на русском языке, чтобы читали ее перед запуском и соблюдали меры предосторожности – отметил Анташев.

О подготовке и охране массовых мероприятий в новогодние каникулы доложил заместитель командира ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти майор полиции Александр Бросов:

- В новогоднюю ночь у нас запланированы массовые гуляния на восьми открытых площадках города: перед дворцом спорта «Волгарь», в «Фанни парке», в парке культуры и отдыха Комсомольского района, на площадке перед кц «Русич» в Шлюзовом районе, перед зданием администрации в Федоровке, на Центральной площади в старом городе и на площадке возле ДКиТ.

Всего на охране общественного порядка в местах скопления народа будут задействованы 145 сотрудников полиции. В период новогодних каникул на местах будут задействованы дополнительно 38 человек из мобильных групп.

Также Бросов добавил, что в целях обеспечения безопасности граждан и профилактики терроризма перед началом всех массовых мероприятий будет проведено обследование мест с использованием служебно-розыскных собак на предмет обнаружения взрывчатых устройств, а также на крупных площадках будут установлены защитные ограждения с металлодетекторами.

Руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев доложил о патрулировании сотрудниками МЧС на воде. Так в период новогодних праздников дежурство будет вестись на территории Волжского замка, итальянского пляжа, пляжей Центрального и Автозаводского района. Также Дербенев рассказал присутствующим о проведенном мониторинге ледового поля:

- Толщина льда сейчас на озерах составляет больше 20 сантиметров, на Волге в Центральном и Автозаводском районах – 10-15 сантиметров, в Федоровке – открытая вода. Мы постоянно проводим профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими по поводу безопасного схода на лед, раздаем памятки, информируем через СМИ.

В заключение заседания Сергей Анташев попросил присутствующих представителей департамента культуры и образования уделить особое внимание пожарной безопасности во время проведения новогодних елок.