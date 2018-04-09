В минувшие выходные они получили сообщение о том, что на Куйбышевском водохранилище провалился под лед человек. Как рассказал руководитель ЦГЗН Андрей Дербенев, точную и достоверную информацию о месте ЧП сразу получить не удалось, так как звонившие были не совсем трезвы.

В итоге пострадавших удалось обнаружить недалеко от берега со стороны Жигулевска. По предварительным данным, трое молодых людей отдыхали в районе Речпорта, после чего решили погулять по Волге. В темноте они заблудились и вышли на противоположную сторону.

В ходе спасательной операции пострадавших доставили на аэроботе на берег Комсомольского района и передали сотрудникам полиции. В медицинской помощи никто из них не нуждался. Не исключено, что потерпевшим будет выставлен счет на возмещение понесенных спасателями затрат, добавил Дербенев.

Фото: Андрей Дербенев