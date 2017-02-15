Этой ночью горела квартира в доме №10 на улице Баныкина, сообщил Андрей Дербенев, руководитель Центра гражданской защиты населения, спасатели которого работали на месте ЧП.

При отработке пожара чрезвычайщики спасли хозяйку квартиры 1937 г.р. Для проникновения внутрь помещения им пришлось демонтировать железную дверь. Пока огнеборцы занимались тушением, спасатели обнаружили пожилую женщину и произвели ее эвакуацию.

Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии и была передана сотрудникам Скорой помощи.

Андрей Дербенев отметил, что по состоянию на утро, пенсионерка жива, но находится в тяжелом состоянии из–за отравления продуктами горения.