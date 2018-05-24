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24 мая 2018
11:52:49

Спасатели Тольятти сняли с крыши молодую женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью

Вызов поступил из дома по адресу ул. Автостроителей, 1. Очевидцы увидели женщину, которая сидела на крыше дома. Как сообщила группа «Спасение…», на место прибыли сотрудники Центра гражданской защиты.

Они установили:  девушка в невменяемом состоянии начала резать вены уже в лифте дома, вышла на крышу 9-этажки, спрыгнула на козырек балкона с намерением совершить суицид.

Прибывшие спасатели вели с ней переговоры, затем с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали женщину в безопасное место и передали врачам скорой помощи.

Фото: Патруль Тольятти

 




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