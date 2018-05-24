Вызов поступил из дома по адресу ул. Автостроителей, 1. Очевидцы увидели женщину, которая сидела на крыше дома. Как сообщила группа «Спасение…», на место прибыли сотрудники Центра гражданской защиты.
Они установили: девушка в невменяемом состоянии начала резать вены уже в лифте дома, вышла на крышу 9-этажки, спрыгнула на козырек балкона с намерением совершить суицид.
Прибывшие спасатели вели с ней переговоры, затем с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали женщину в безопасное место и передали врачам скорой помощи.
Фото: Патруль Тольятти
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