Вызов поступил из дома по адресу ул. Автостроителей, 1. Очевидцы увидели женщину, которая сидела на крыше дома. Как сообщила группа «Спасение…», на место прибыли сотрудники Центра гражданской защиты.

Они установили: девушка в невменяемом состоянии начала резать вены уже в лифте дома, вышла на крышу 9-этажки, спрыгнула на козырек балкона с намерением совершить суицид.

Прибывшие спасатели вели с ней переговоры, затем с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали женщину в безопасное место и передали врачам скорой помощи.

Фото: Патруль Тольятти