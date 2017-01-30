Им удалось вернуть в квартиру мужчину, свесившегося с юалкона 9 этажа. Инцидент произошел в воскресенье, 29 января, в одном из домов на у.Чайкиной во втором часу ночи, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на оперативные службы.
После оказания необходимой помощи врачами Скорой, мужчина отказался ехать в лечебное учреждение.
Меж тем, Службе Спасения Тольятти исполнилось 17 лет. "28 января в городе была создана «Служба Спасения Тольятти». Штат – всего 13 человек, которые взяли на себя ответственность за безопасность наших тольяттинцев. Не было таких машин и оборудования как сейчас, было желание – помочь людям. Сейчас нас гораздо больше, и я рад, что работаю с такими людьми", написал в своем Facebook руководитель Центра гражданской защиты населения Тольятти Андрей Дербенев.
Он добавил, что за время существования Службы Спасения Тольятти отработано свыше 50 тыс вызовов, спасено более 12000 человек.
В сети появились ФОТО инцидента...
Каток очищается с 08:00 до 17:00, так что кататься можно даже во время снегопада...
В здании не работали системы пожаротушения и оповещения людей...
и температурную аномалию значительно ниже климатических норм...
Самый высокий уровень доходов у тех, кто занимается финансами...
В ведомстве рассказали подробности этого инцидента...
В мэрии сообщили данные о количестве заболевших детей...