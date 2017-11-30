Трагедия случилась накануне вечером в поселке Яицкое Волжского района губернии. Мужчина летал на параплане, но что пошло не так, и он упал в озеро. На место происшествия был направлен спасательный отряд Самарской области. Для осмотра акватории озера спасатели использовали надувную лодку.
Темное время осложнило проведение поисков. Пилота удалось обнаружить около 8 вечера в 170 метрах от берега. Его доставили на берег. Обстоятельства, при которых произошло падение летательного аппарата, сейчас устанавливают сотрудники полиции. Личность погибшего установлена. Ему было 67 лет.
Фото: pssso.ru
В рамках тренировки бойцы Росгвардии совершенствовали свою профессиональную подготовку (фото)
Все 17 открылись в начале ноября, напомнили в администрации
Депутаты Госдумы подготовили революционный законопроект
Средства – почти 20,5 миллионов рублей - предоставил федеральный бюджет
Об этом сообщили в пресс-службе правительства
Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов
Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Газпром-медиа», который будет управлять им