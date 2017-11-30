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30 ноября 2017
11:33:48

Спасатели Самарской области искали упавшего парапланериста в темноте

Трагедия случилась накануне вечером в поселке Яицкое Волжского района губернии. Мужчина летал на параплане, но что пошло не так, и он упал в озеро. На место происшествия был направлен спасательный отряд Самарской области. Для осмотра акватории озера спасатели использовали надувную лодку.

Темное время осложнило проведение поисков. Пилота удалось обнаружить около 8 вечера в 170 метрах от берега. Его доставили на берег. Обстоятельства, при которых произошло падение летательного аппарата, сейчас устанавливают сотрудники полиции. Личность погибшего установлена. Ему было 67 лет.

Фото: pssso.ru




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