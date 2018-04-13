На вертолете МИ-2 от ДОСААФ России работают 5 оперативных групп, которые отслеживают ситуацию с паводком на реках губернии. Пока по данным специалистов она развивается согласно прогнозу, значения неблагоприятных явлений не превышены.

На Волге в районе Тольятти наблюдается ледостав, лед потемнел. Текущий уровень воды - 51 м 88 см. Сегодня утром в городе начала работу комиссия, которая проведет обследование гидросооружений.

На территории области подтоплено 11 жилых домов, 173 приусадебных участка, 3 низководных моста. Подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики нет.

Жигулевская ГЭС работает в штатном режиме, объемы сброса воды через гидроузел по мере нарастания половодья будут постепенно увеличиваться и, по прогнозам, достигнут пика в 20-тых числах апреля.

Противопаводковая комиссия ведет круглосуточный мониторинг ситуации. Как социально-значимые на контроль взяты разливы воды в Тимофеевке и Нижнем Санчелеево. При ухудшении обстановки к развертыванию подготовлены 59 пунктов временного размещения общей вместимостью 8,5 тысяч человек.

Руководителям муниципалитетов и всех экстренных служб в правительстве рекомендовали тщательнее просчитывать возможные «критические точки» и оперативно их гасить, не дожидаясь возникновения ЧС.