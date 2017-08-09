Дело было под Сызранью накануне около 8 вечера. Мужчины позвонили в МЧС и рассказали, что у их лодки сломался мотор. Попытки починить агрегат на месте успехом не увенчались.
Плыть к берегу только на веслах долго, при наступлении темноты можно легко потерять ориентир, и мужчины решили обратиться за помощью. Прибывшие к месту спасатели эвакуировали рыбаков на берег на своем спасательном катере.
Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань»
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