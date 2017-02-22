Потепление принесло в регион угрозу схода снежных и ледяных масс с крыш зданий, этой сейчас одна из главных опасностей для людей на улице.
Главное управление МЧС России по Самарской области советует гражданам быть предельно осторожными и напоминает о правилах поведения на улице во время потепления в зимнее время:
- при обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение;
- при обнаружении оборванного снегом электропровода, свисающего с крыши, ни в коем случае не касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии не ближе 8 метров. Немедленно сообщите об обрыве в обслуживающую организацию или в единую дежурную диспетчерскую службу. До прибытия аварийной бригады не подпускайте к оборванному проводу прохожих, особенно детей;
- если во время движения по тротуару вы услышали подозрительный шум сверху – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;
- также не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Если сосулька все же упала и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что вам был причинен вред;
- если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.
Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий! Берегите себя и предупредите о подобных опасностях детей.
Особенно среди сторонников правящей Республиканской партии.
Это случилось накануне в Самаре
Быть мужчиной - значит брать на себя ответственность за жизнь и благополучие близких людей
Разрабатывается законопроект, который предусматривают введение новой категории собственников жилья
Она позволит оперативно закрывать доступ к копиям пиратских ресурсов
Он стал виновникм ДТП, смерть была мгновенной
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает регулярные рейсы в 4 города Уральского федерального округа