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22 февраля 2017
09:20:59

Спасатели губернии просят тольяттинцев поглядывать наверх и внимательнее выбирать пешие маршруты

Потепление принесло в регион угрозу схода снежных и ледяных масс с крыш зданий, этой сейчас одна из главных опасностей для людей на улице. 

Главное управление МЧС России по Самарской области советует гражданам быть предельно осторожными и напоминает о правилах поведения на улице во время потепления в зимнее время: 

- при обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение;

- при обнаружении оборванного снегом электропровода, свисающего с крыши, ни в коем случае не касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии не ближе 8 метров. Немедленно сообщите об обрыве в обслуживающую организацию или в единую дежурную диспетчерскую службу. До прибытия аварийной бригады не подпускайте к оборванному проводу прохожих, особенно детей;

- если во время движения по тротуару вы услышали подозрительный шум сверху – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;

- также не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.  Если сосулька все же упала и повредила ваш автомобиль, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что вам был причинен вред;

 - если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий! Берегите себя и предупредите о подобных опасностях детей.




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