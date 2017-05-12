Накануне в Юго-Западном районе Сызрани вскрыли квартиру, внутри которой оказалось тело мертвого мужчины. Как сообщает портал "Маленькая Сызрань", звонок в МБУ «Аварийно-спасательная служба» поступил около 10 часов дня от жительницы города. Она рассказала, что ее родственник - пожилой мужчина - уже несколько дней не выходит на связь.

Бригада спасателей прибыла к месту проживания пенсионера. По стремянке они проникли на балкон квартиры на втором этаже, а затем и в само жилище, где обнаружили мертвого человека. 78-летний мужчина сидел за столом без признаков жизни. Сейчас устанавливаются причины его смерти.