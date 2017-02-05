Это случилось 4 февраля в поселке Зубчаниновка. Мужчина решил перейти водоем по бревну, но не удержался и сорвался. Крутые берега и кустарник не позволили ему самостоятельно выбраться, и спасателей пришлось ждать в ледяной воде. Звонок в спасательную службу поступил от сотрудников полиции, к месту происшествия была направлена дежурная смена техногенного отряда.

Спасатели в гидрокостюмах спустились в русло, извлекли пострадавшего из реки с помощью веревок и на носилках донесли до машины скорой медицинской помощи. Выяснением деталей происшествия занимаются сотрудники полиции.

Фото: psso.ru