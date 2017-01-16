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16 января 2017
14:54:30

Создатели «Шерлока» рассказали о возможном 5 сезоне

Создатели сериала «Шерлок» Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали о возможном пятом сезоне, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Radio Times.

По словам Гэтисса и Моффата, эпизод «Последнее дело» может быть началом, то есть если сериал все-таки будет продолжен, то это будет отправная точка.

Моффат добавил, что в пятом сезоне Холмс и Ватсон по-прежнему раскрывали бы преступления.

Кроме того, Моффат рассказал, что они с Гэтиссом обсуждали идею показать слово «Начало» в конце «Последнего дела», но в итоге решили, что такой ход был бы слишком «дешевым».

 




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