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01 февраля 2017
15:42:21

Создатель сериала «Шерлок» ответил на критику последнего сезона

Исполнитель роли Майкрофта Холмса Марк Гейтисс считает, что критика 4-го сезона сериала была неизбежна, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

По словам артиста, популярные и успешные шоу часто сталкиваются с негативной реакцией. «Мы даже раздумывали над тем, чтобы назвать одну из серий Backlash ("Негативная реакция"), потому что время для этого пришло», — отметил Гейтисс.

Он добавил, что третий сезон комедии «Лига джентльменов», в которой Гейтисс снимался, также вызвал массу критики, но «теперь сериал считается классикой».

Ранее в январе The Guardian опубликовал обзор финала «Шерлока», в котором создателей сериала обвинили в попытках превратить главного персонажа в Джеймса Бонда.

18 января сообщалось, что последнюю серию четвертого сезона «Шерлока» посмотрело рекордно низкое число российских зрителей, смотревших телевизор в тот момент, — 13,7%. Это самый низкий показатель среди премьерных показов эпизодов «Шерлока» в России.

Премьера третьей серии нового сезона в России состоялась в ночь на 16 января. За сутки до премьеры новый эпизод в озвучке канала утек в сеть.

Сериал выходил на BBC One с июля 2010 года. В России его показывал Первый канал. В «Шерлоке» действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Гейтисс выступил продюсером и сценаристом сериала.




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