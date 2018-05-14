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14 мая 2018
08:57:35

Совет ЕС сегодня решит вопрос о новых санкциях в отношении России

Речь идет о дополнительных списках, связанных с нарушением территориальной целостности Украины.

В Брюсселе пройдет заседание комитета по общим вопросам Совета ЕС, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение по вопросу санкций. Новые ограничительные меры уже обсуждались на прошлой неделе на уровне постпредов стран Евросоюза.

По данным СМИ, возможные санкции связаны с проведением выборов российского президента на территории Крыма и Севастополя. Евросоюз не признает легитимность присоединения полуострова к России. При этом источники подчеркивают, что любое решение по санкциям должно быть принято всеми 28 государствами-членами ЕС единогласно.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Комитет постпредов ЕС одобрил введение новых ограничительных мер из-за выборов в Крыму. После президентских выборов ЕС отказался признавать результаты волеизъявления на территории Крыма

Источник Эхо Москвы




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