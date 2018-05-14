Речь идет о дополнительных списках, связанных с нарушением территориальной целостности Украины.
В Брюсселе пройдет заседание комитета по общим вопросам Совета ЕС, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение по вопросу санкций. Новые ограничительные меры уже обсуждались на прошлой неделе на уровне постпредов стран Евросоюза.
По данным СМИ, возможные санкции связаны с проведением выборов российского президента на территории Крыма и Севастополя. Евросоюз не признает легитимность присоединения полуострова к России. При этом источники подчеркивают, что любое решение по санкциям должно быть принято всеми 28 государствами-членами ЕС единогласно.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Комитет постпредов ЕС одобрил введение новых ограничительных мер из-за выборов в Крыму. После президентских выборов ЕС отказался признавать результаты волеизъявления на территории Крыма
Источник Эхо Москвы
С 3 по 14 мая сотрудники АВТОВАЗа, включая работников предприятия Lada Ижевск, находились в корпоративных отпусках
Мероприятие состоится и 2 июня на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ»
В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке с 920 по 922 км федеральной автодороги организовано реверсивное движение
В аккредитованных лабораториях тестирования проходили по десятку параметров качества и безопасности
С 25 мая вводится запрет на все виды охоты
В регионе сейчас царит обширный антициклон
Она отправится со станции Жигулевское море и доставит пассажиров до железнодорожного вокзала Самары