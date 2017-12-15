В течение пяти дней (максимум до 20 декабря) постановление СФ должно быть опубликовано, и только после этого избирательная кампания считается официально стартовавшей: партии могут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы — организовывать собрания групп поддержки.

В пресс-службе ЦИК ранее пояснили ТАСС, что постановление о назначении выборов может быть опубликовано как в печатной прессе («Российской газете» и «Парламентской газете»), так и на портале правовой информации.