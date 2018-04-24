Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции. Мужчина пришел сегодня в магазин на улице Белорусская и совершил тайное хищение 6 пачек кофе, причинив ущерб на сумму 3 300 рублей.

Приметы подозреваемого: На вид 20-25 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, похож на русского.

Был одет: куртка черного цвета, синие джинсы, черные ботинки.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел уголовного розыска отдела полиции № 24 УМВД России по г. Тольятти по телефону: 8 (987) – 458 – 63 – 90, 8 (987) - 977-98-35 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). В ОП № 24 УМВД России по городу Тольятти по адресу: Самарская область, Тольятти, улица Чапаева, 64 «А».

Фото: 63мвд.рф