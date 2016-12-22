В преддверии Нового 2017 года на "Джи Эм АВТОВАЗе" исполнили потрясающий "манекен-челлендж". В съемках приняли участие все работники производства. Видеоролик продолжительностью чуть более 3 минут появился на страницах СП в социальных сетях и сразу заслужил одобрение пользователей.

Камера "стартовала" в офисе, но довольно быстро перекочевала на конвейер предприятия. Особенно забавным и неожданным оказался финал.