Молодой человек шел по улице Ярославской, но, заметив патрульный автомобиль, резко ускорил шаг и попытался скрыться. Правоохранители это заметили и остановили парня. Как оказалось, не зря.

Тольяттинец призывного возраста умышленно не явился в военкомат после получения повестки. При этом документов о наличии уважительной причины у жителя Тольятти не оказалось.Экипаж вневедомственной охраны доставил задержанного в отдел полиции.

В дальнейшем следственные органы возбудили уголовное дело по факту уклонения от призыва на военную службу.