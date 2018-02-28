Молодой человек шел по улице Ярославской, но, заметив патрульный автомобиль, резко ускорил шаг и попытался скрыться. Правоохранители это заметили и остановили парня. Как оказалось, не зря.
Тольяттинец призывного возраста умышленно не явился в военкомат после получения повестки. При этом документов о наличии уважительной причины у жителя Тольятти не оказалось.Экипаж вневедомственной охраны доставил задержанного в отдел полиции.
В дальнейшем следственные органы возбудили уголовное дело по факту уклонения от призыва на военную службу.
С 1 по 3 число в городе и Ставропольском районе сохранится аномально холодная погода
На Чапаевском полигоне развернут палаточный лагерь войск радиационной, химической и биологической защиты
Чем крупнее магазин, тем меньше у него нарушений
Как известно, во время Чемпионата мира по футболу он будет использоваться как тренировочная база для сборной Швейцарии
Власти окажут семье силовика необходимую помощь
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В Автозаводском районе она пыталась расплатиться с продавцом торговой точки купюрой номиналом 5 тысяч рублей