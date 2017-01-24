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24 января 2017
08:43:50

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти группу квартирных воров

Преступники по поддельным документам снимали квартиры посуточно и потом выносили оттуда все ценное.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания прапорщик полиции Андрей Овсянников, старший сержант полиции Игорь Чанов и сержант полиции Максим Катунин получили информацию от оперативного дежурного о краже ноутбука из квартиры по улице Голосова. 

Прибывшим по указанному адресу полицейским, потерпевшая пояснила, что пропал ноутбук, а в воровстве она подозревает своего родственника.

Выяснив через социальные сети круг общения подозреваемого, сотрудники Росгвардии установили, что группа молодых людей, снимая посуточно квартиры, грабит их и размещает информацию о своих «подвигах» в сети Интернет.

В ходе поисковых мероприятий, был установлен адрес квартиры, в которой могли находиться разыскиваемые. Установив собственника жилья, сотрудники Росгвардии выдвинулись по адресу. Когда хозяйка квартиры открыла входную дверь, то навстречу ей вышли квартиросъемщики.

Увидев за ее спиной сотрудников в форме, молодые люди попытались скрыться. Несмотря на оказанное сопротивление, все четверо были задержаны.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. У одного из задержанных обнаружена закладная записка из ломбарда на похищенный ноутбук. По факту воровства возбуждено уголовное дело.




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