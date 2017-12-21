Ключи от 9 вазовских машин вручались накануне в Казани. Все автомобили оснащены видеорегистраторами и навигационными системами, которые позволяют координировать работу нарядов в режиме реального времени и дают возможность вовремя прибыть по сигналу «Тревога» на место преступления.

Пополнение автопарка Росгвардии автомобилями LADA Granta поспособствует как эффективному решению оперативно-служебных задач, так и улучшит условия работы сотрудников – уверен начальник республиканского управления ведомства Роман Гордеев.

Источник и фото: Лада Гранта Клуб