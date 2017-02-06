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06 февраля 2017
13:07:29

Сотрудники Росгвардии провели в губернии рейд по браконьерству

Он был направлен на выявление и пресечение нарушений правил транспортировки оружия и незаконной охоты.

К проведению мероприятий привлекались специалисты авиационного отряда специального назначения, бойцы СОБРа и подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области.

С использованием служебного вертолета был совершен облет лесных массивов в 4 районах губернии.

В ходе рейда проверены лицензии на добычу животных, путевки на охоту в охотничьих угодьях, разрешения на хранение и ношение оружия, охотничьи билеты, а также проведен осмотр оружия у двенадцати охотников.

По фактам нарушений правил охоты и правил ношения оружия были составлены административные протоколы. Основной вид нарушений — отсутствие разрешений на добычу определенного вида животных и правил ношения оружия. По данным фактам проводится разбирательство.Проведение подобных мероприятий будет продолжено на регулярной основе.

В текущем году осуществлено 6944 проверки правил хранения оружия по местам жительства владельцев и 180 в местах проведения охоты. В ходе проведенных проверок сотрудниками управления Росгвардии по Самарской области совместно с сотрудниками Департамента охоты и рыболовства Самарской области было выявлено 84 нарушения правил охоты, изъято 4 единицы охотничьего оружия, 3 гражданина лишены права на охоту (аннулированы охотничьи билеты).




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