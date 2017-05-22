Мужчину на улице Юбилейной заметил находившийся на маршруте ночного патрулирования экипаж вневедомственной охраны. Сначала внимание росгвардейцев привлекла вазовская «восьмерка», которая двигалась в темноте только с включенными габаритными огнями, без ближнего света фар.

Патрульные остановили автомобиль и увидели в салоне две аккумуляторных батареи от грузовика. Сидевший за рулем автомашины 23-летний житель Тольятти не объяснить, где он их взял. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

В дальнейшем выяснилось, что молодой человек снял аккумуляторы с грузовика "ISUZU", принадлежащего 46-летнему тольяттинцу. Возбуждено уголовное дело.