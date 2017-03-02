ГИБДД России запустила социальную кампанию «Сложности перехода». Программа направлена на улучшение коммуникации между пешеходами и водителями. Она включает обучение участников движения поведению на дороге в сложных условиях: при отсутствии пешеходных переходов и разметки, при плохой погоде и видимости.

Тольятти не остался в стороне. В целях повышения безопасности дорожного движения с участием будущих и молодых водителей сотрудники полиции, совместно с инструкторами автошкол проводят занятия со студентами профессиональных колледжей.

На занятиях демонстрируется видеофильм, рассказывающий о проблемах, связанных с нарушениями правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями. Автоинструкторы, в свою очередь, разбирают конкретные происшествия.

Студенты активно включаются в беседу и предлагают свои пути решения проблем. Заканчиваются встречи пробной сдачей правил дорожного движения, получением памяток. Подобные мероприятия дают положительные результаты - молодые люди становятся более ответственными и внимательными на дорогах, что уменьшает риск дорожно-транспортных происшествий. Обучающие занятия запланированы в других образовательных учреждениях города и в автошколах.