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23 марта 2018
07:24:11

Сотрудники ГИБДД Ставропольского района сегодня проведут рейд в Тимофеевке

Его цель – профилактика правонарушений на пешеходных переходах. В очередной раз инспекторы напомнят пешеходам о правилах передвижения по проезжей части, о правилах перехода и об использовании световозвращающих элементов.

В инспекции настаивают - использовании стветоотражателей риск попасть под колеса автомобиля снижает в несколько раз. А водитель имеет гораздо больше шансов заранее заметить человека на дороге и принять все меры во избежание трагедии.

Во время рейда водителям напомнят о том, что они обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.




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