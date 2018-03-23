Его цель – профилактика правонарушений на пешеходных переходах. В очередной раз инспекторы напомнят пешеходам о правилах передвижения по проезжей части, о правилах перехода и об использовании световозвращающих элементов.
В инспекции настаивают - использовании стветоотражателей риск попасть под колеса автомобиля снижает в несколько раз. А водитель имеет гораздо больше шансов заранее заметить человека на дороге и принять все меры во избежание трагедии.
Во время рейда водителям напомнят о том, что они обязаны уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.
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